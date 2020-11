Brugnato: “Niente canoni d’affitto, né licenziamenti”

di Guido Ghersi

A Brugnato il noto Outlet Cinque Terre della società “San Marco” di Sarzana, ha deciso di chiudere i suoi negozi a partire da lunedì 16 novembre, e fino a data da destinarsi, per effetto dell’accordo tra la proprietà e i brand partner presenti all’interno del centro. Marina Acconci, amministratrice della citata società, ha deciso lo stop al pagamento dei canoni dì affitto degli spazi di vendita per tutta la durata dell’emergenza a fronte dell’impegno dei grandi marchi a non effettuare licenziamenti nei confronti dei 400 lavoratori all’interno dell’Outlet.