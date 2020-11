Dal 118 della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Alle ore 14 circa incendio in una casa in zona Cadimare, al confine tra La spezia e Porto Venere. Sul posto sono intervenuti l’automedica D1, con medico ed infermiere a bordo, la pubblica assist4enza delle Grazie ed i Vigili del fuoco. Nell’incendio una persona D.G. (56 anni) è rimasta ustionata per cui è stato necessario inviarla in codice rosso con l’elisoccorso Drago presso il centro grandi ustionati di Villa Scassi a Genova.