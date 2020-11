‘Santa’: “Ospedale di Rapallo, ci opponiamo alla cessione”

Dal Meetup 5 Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo che ancora una volta la Regione Liguria attraverso l’amministrazione Toti intende dare ai privati il secondo piano dell’ospedale di Rapallo costruito con soldi pubblici in un periodo in cui i cittadini chiedono a gran voce una sanità pubblica efficiente e gratuita dopo decenni di demolizione della stessa ad opera delle varie amministrazioni regionali.

Come Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure ci opponiamo categoricamente a questa ipotesi che ovviamente non è una soluzione e che ancora una volta mira allo smantellamento della sanità pubblica. Tutto questo, dimostra il fallimento e l’incapacità di un governatore che dovrebbe ascoltare i cittadini e farne l’interesse e, non fare attraverso gare europee gli interessi della sanità privata.

Invitiamo le opposizioni a dare pronta risposta legale a qualsiasi atto che preveda la destinazione ai privati di parte della struttura.