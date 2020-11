‘Santa’: luminarie natalizie, quasi 40 mila euro per abbellire la città

Ammonta a 37 mila e 500 euro la spesa che il Comune di Santa Margherita sosterrà per le illuminazioni natalizie. Una cifra significativa, interamente a carico dell’ente pubblico e affidata alla Torelli Roberto di Genova, il cui progetto è uscito vincitore da una gara a quattro perché “nel complesso preferibile dal punto di vista estetico”. Anche nella ‘Perla del Tigullio’, dove da alcuni anni era tradizione organizzare un villaggio natalizio, le festività si annunciano in tono minore nonostante alcuni commercianti stiano già lavorando ai primi addobbi. Proprio per sostenerli in questa delicata fase, il gruppo consigliare “Creuza de Ma” aveva suggerito, nei giorni scorsi, il lancio di una piattaforma online allo scopo di contrastare lo strapotere dei grandi marketplace.