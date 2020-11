Recco: “La sismicità e la salute del palazzo comunale”

Da “Immaginarecco” riceviamo e pubblichiamo

Ringraziamo Feliciano Manunta e chi successivamente è intervenuto che ci offrono la possibilità di argomentare maggiormente questa nostra interpellanza.

Sicuramente confermiamo che la quota maggioritaria della Liguria sia in classe III della Sismicità Italiana e nella fattispecie anche Recco. Non augurandoci simili scenari vogliamo ricordare che anche il mantovano prima dell’evento del 2012 era ritenuto a bassa sismicità o ancora che la provincia di Verona è in classe III, ma registra nel 1100 eventi sicuramente importanti (magnitudo pari a 7 non considerati nella mappatura sismica). Anche se è vero che la sismicità di Recco storicamente è associata a bassi eventi.

In questo scenario di inquadramento in realtà i nostri timori derivano dalle caratteristiche tecniche specifiche dei materiali usati nel Palazzo Comunale di Recco sicuramente coerenti con l’epoca di costruzione, ma fortemente superate oggi per resistenza. Inoltre è risaputo che il Municipio ha avuto negli anni problemi di infiltrazioni che portano ad un ulteriore deterioramento dei ferri e del cemento stesso. Oltre a terreni normalmente scadenti in quanto la gran parte di Recco è costruita sui residui della cittadina distrutta.

La nostra preoccupazione deriva dallo stato di sicurezza in toto del Palazzo Comunale, sicuramente saremo ben felici se il Sindaco affermerà che a seguito di ulteriori documenti (a noi non forniti) o interventi fatti (a noi non comunicati) il Municipio può essere ritenuto adeguatamente sicuro sia staticamente che sismicamente (adeguatamente alla bassa, ma non assente sismicità) smentendo la Perizia fornitaci che afferma la non sicurezza sismica del Palazzo anche a bassi eventi.

A questa prima interpellanza se ne aggiunge una seconda di più ampio respiro che coinvolge tutti gli altri edifici rilevanti di Recco (come scuole e sedi della Protezione civile). In questo contesto oltre alla sicurezza statica e sismica (documenti ad oggi non forniti anche se richiesti) aggiungiamo la richiesta di una dichiarazione in merito alla sicurezza del contesto idrogeologico delle zone e delle vie di collegamento di questo edifici in quanto Recco è purtroppo, come il resto della Liguria, sempre più colpito da fenomeni temporaleschi violenti.

Sempre disponibili ad ulteriori chiarimenti, anche via mail: immaginarecco2019@gmail.com