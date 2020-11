La Città metropolitana effettua a Recco anche l’asfaltatura di via San Francesco, primo tratto a senso unico della strada provinciale per Camogli. “I lavori avrebbero dovuto essere avviati ieri – spiega Franco Senarega “assessore” alla Viabilità della Città metropolitana – ma essendo giorno di mercato avrebbero ulteriormente appesantito il traffico sulla rotatoria”. Durante i lavori, in via San Francesco sarà vietata la sosta.

