Recco: al via la potatura dei bagolari di Megli

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Sono cominciati ieri i lavori di potatura dei bagolari nella zona di Megli, previsti dal piano di manutenzione straordinaria del verde. Gli operatori di una ditta specializzata hanno avvitato l’intervento dal Belvedere di Megli per proseguire poi lungo via Salvo D’Acquisto e via Milite Ignoto. La potatura mira alla conservazione e al rinfoltimento di queste alberature che caratterizzano l’intera zona, migliorando esteticamente l’area e garantendo maggiore sicurezza.

“Abbiamo programmato una serie di interventi che interessano alcune aree del territorio e che riguarderanno diverse piante individuate grazie al costante monitoraggio degli uffici. Il nostro verde è una delle ricchezze di Recco e stiamo mettendo in atto un piano per valorizzarlo al meglio” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo.