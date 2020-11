RASSEGNA STAMPA. Natale in anticipo per sostenere i negozi

Oggi, martedì 17 novembre, auguri a Elisabetta. Mercati settimanali;: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: pettine (strumento di materiale vario fornito di una serie di dentelli più o meno fitti , ossia vicini, che serve o ordinare e ravvivare i capelli; nell’industria tessile macchina che pettina le fibre; nelle gondole, parte ornamentale; mollusco commestibile). Proverbi: “Tale la padrona, tale la serva”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid-economia: “Natale in anticipo per sostenere il commercio: negozi già pronti”; “Si accendono le luminarie, non lasceremo le città al buio”; “Alberghi, pochissimi aperti a Natale”; “Allarme dei vivaisti; la zona arancione allontana i clienti”; “Parrucchiere ed estetiste, la zona arancione ci frena”. Emergenza covid: “Venti nuovi contagiati e 122 ricoverati”; “La pandemia condiziona l’allestimento dei presepi”.

Sestri Levante: la Regione chiede 5 milioni per la Val petronio. Casarza Ligure: Ginevra, 18 anni speciali. Chiavari: abbandono rifiuti, le fototrappole catturano gli autori. Chiavari: Greta al sindaco: “Giostra e pista in piazza Roma. Chiavari: la Lega Navale e la vela che batte anche la disabilità. Leivi: Trabucco firma dieci piccoli pezzi.

Rapallo: no all’ingresso dei privati in ospedale; petizione con 900 firme. Rapallo: il covid non ferma Libriamoci.

Golfo Paradiso: Olivari e Manerba nell’Anci. Recco: incendio in galleria, chiusa l’A-12; Aurelia in tilt.

Cicagna: addio a suor Giustina. Ne: Vincenzo e Lia, l’amore nato in miniera 75 anni fa.