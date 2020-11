Rapallo: Sef, nuovo ufficio con show-room a Genova

Da Leo Bozzo, amministratore unico Centro Servizi S.e.f. srl, riceviamo e pubblichiamo

La nostra Azienda annuncia il definitivo ed imminente trasferimento del proprio Ufficio di Genova: SEF aprirà il proprio recapito nel capoluogo di Regione nella prestigiosa Sede di Corte Lambruschini – per esattezza in Piazza Borgo Pila 29.

La nostra nuova location sarà composta dalla Reception con Ufficio caratterizzato dalla inconfondibile parete arancione, da un grande e plurivetrinato show-room, e da una ampia sala riunioni per un totale di oltre 150 mq.

“Dopo oramai 16 anni di operatività, abbiamo guardato con attenzione al pubblico genovese e, grazie a molteplici esperienze in Città e zone limitrofe, abbiamo scelto di investire su un immobile prestigioso attraverso il quale poter meglio proporre tutti i nostri prodotti e servizi alle molteplici realtà aziendali, professionali ed istituzionali del bacino genovese ! – dichiara il dottor Leo Bozzo, Amministratore Unico della Centro Servizi S.E.F. srl – Devo ringraziare per l’impegno che hanno profuso nella concreta realizzazione di questo nuovo Ufficio con Show-room tutti i nostri Consulenti e Fornitori: in 2 mesi abbiamo realizzato un grande progetto. La visione strategica della mia Famiglia e l’assistenza preziosa del mio Staff sono stati gli elementi che hanno portato realmente a questa grande occasione per il futuro della nostra Azienda”.

Non potendo ad oggi organizzare un grande evento di inaugurazione, apriremo ufficialmente al pubblico tale nuovo Ufficio dai primi giorni del mese di dicembre.

Nei prossimi giorni comunicheremo la data ufficiale del lancio operativo: questo open-day sarà interamente caratterizzato da una giornata di presentazione con alcune simpatiche sorprese e gadget per tutti gli ospiti che desidereranno partecipare.