Domani, salvo slittamenti, a Rapallo verrà montata la gru al servizio del cantiere dell’ex cantiere Savoia. Arrivo e montaggio procurerà momentanee interruzioni nella viabilità in zona piazza 4 Novembre-lungomare.

Intanto in via Diaz la mobilità può tornare alla normalità dopo il prolungato stop dovuto alla presenza di un cantiere di servizio per i lavori al depuratore. L’assessore ai nLavori pubblici Filippo Lasinio provvederà a fare asfaltare la via.