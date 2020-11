A Rapallo le persone positive sono 301 e quelle in quarantena 43. Chiavari, che ha più o meno lo stesso numero di abitanti, di positivi ne ha 321 mentre le persone in isolamento sono 109. Ma la situazione deve migliorare; così il sindaco Carlo Bagnasco e il consigliere Salvatore Alongi incaricato alla sanità, raccomandano la massima attenzione per evitare il contagio e chiedono di osservare tutte le misure; a cominciare dall’uso della mascherina che molti indossano impropriamente.