Rapallo: covid, aggiornamento della situazione sul territorio cittadino

Dall’ufficio stampa del comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Stamane il sindaco Carlo Bagnasco e il consigliere con incarico alla Sanità Salvatore Alongi, attraverso una diretta Facebook, hanno fatto il punto sulla situazione Covid – 19 sul territorio cittadino a seguito degli ultimi aggiornamenti di Asl 4.

I positivi registrati nel territorio di Rapallo sono al momento 301; 43, le persone in isolamento e attenzionate dalla Asl; 3, le persone in isolamento precauzionale poiché rientranti dall’estero; 15, le persone residenti ricoverate nelle strutture ospedaliere.

“In questa fase, particolarmente delicata, abbiamo un’arma a disposizione: il buonsenso – sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco – La maggior parte delle persone in città rispetta le normative, indossa correttamente la mascherina, evita di creare assembramenti. Purtroppo qualcuno continua a tenere comportamenti inappropriati: mi riferisco in particolare ai giovani

che si incontrano e stanno in gruppo indossando i dispositivi di protezione in modo scorretto o non indossandoli del tutto. Noi, di fronte a segnalazioni credibili, interveniamo con il supporto della polizia municipale facendo controlli e multe. Non possiamo però entrare nella testa delle persone: ognuno deve fare la sua parte mettendo in atto tutte le pratiche

necessarie per evitare la diffusione del Covid-19″.

“I dati sono in aumento anche se, da un’analisi puramente matematica, non in maniera esponenziale – osserva l’assessore Alongi – Può significare che le misure più stringenti adottate per il contenimento dell’epidemia stiano avendo effetto e che ci si stia avvicinando al picco dei contagi. Questo, però, non significa sottovalutare la situazione: bisogna continuare a tenere alti i livelli di guardia”.