Nervi: aveva attrezzi per rubare in chiesa, denunciato

Lo scorso pomeriggio, la pattuglia della Stazione di Nervi, durante un normale servizio, mentre transitava da Piazza Sciolla, fermava per un controllo un 63 enne sardo, gravato da pregiudizi di polizia contro il patrimonio. Il predetto veniva trovato in possesso di alcuni strumenti confezionati artigianalmente, verosimilmente utilizzati per prelevare le monete custodite all’interno delle cassette delle offerte nelle Chiese. Pertanto è stato deferito in stato di libertà per “possesso ingiustificato di chiave alterate o grimaldelli”. Attrezzi sequestrati.