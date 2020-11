Da Maurizio Lampunio riceviamo e pubblichiamo

Per non ingenerare eccessivi timori, è bene specificare che Recco è si in zona sismica 3 su 4, ma la 4 è quella a rischio minore e via a scendere, fino alla 1 con alto rischio sismico.

*****

Da Feliciano Manunta riceviamo e pubblichiamo

Sarà anche come dice il signor Servetto, che Recco è zona sismica 3 su 4, ma dall’anno 1000 ad oggi non ha mai subito terremoti, il paese è stato distrutto dai bombardamenti.