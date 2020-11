Lettere/ “Asfalti, poco rispetto per l’arredo pubblico”

Da Maurizio Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

Lavori di asfaltatura via Romagneno tra Recco e Camogli. In questo tipo di lavori è normale prendersi dello spazio per mezzi e attrezzature, ma bisogna anche pensare al rispetto dell’arredo urbano e delle strutture pubbliche… Sinceramente arrembare due rampe da miniescavatore addosso a una fermata dell’autobus e ai pali della pubblica mi sembra troppo. Senza contare che lì salgono e scendono bambini dai vari scuolabus e quel materiale buttato lì non è certo compatibile con la loro presenza. Segnalo la cosa anche se ovviamente passerà inosservata e nessuno prenderà alcun provvedimento.