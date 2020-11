Lavagna: il Paese dei trulli cerca cinque dipendenti

Il Paese dei trulli, Alberobello (Bari) inserito dall’Unesco tra il patrimonio dell’Umanità, cerca cinque dipendenti. Ha chiesto aiuto a tutti i Comuni d’Italia per capire se nelle graduatorie espletate, tra i non assunti abbiano le figure professionali che cercano. Una richiesta singolare. Il Comune di Lavagna ha pubblicato la lettera sul suo Albo pretorio online.

A tutti i Comuni d’Italia

Richiesta disponibilità utilizzo graduatorie concorsualiin corso di validità

.Questa Amministrazione ha la necessità di procedere con l’assunzione, a copertura dei corrispondenti posti vacanti in dotazione organica,delle seguenti figure professionali:

n.2 Istruttori Contabili-Categoria C1di accesso-a tempo pieno ed indeterminato;

n.1 Istruttore Amministrativo-Categoria C1 di accesso-a tempo pieno ed indeterminato.

n.1 Istruttore Amministrativo Informatico-Categoria C1 di accesso-a tempo parziale del 50% ed indeterminato;

n.1 Funzionario Tecnico-Categoria D1di accesso-con laurea in Ingegneria o Architettura-Area Tecnica-a tempo parziale del 50% ed indeterminato;

A tal fine, con la presente, si chiede se presso codesti Spettabili Enti siano disponibili graduatorie concorsuali per tali profili professionali ancora valide, a cui questo Comune possa attingere previa stipula di apposita convenzione,Nel caso di esistenza di graduatorie valide, si chiede di manifestare il proprio consenso a poterle condividere, comunicando la data di approvazione delle stesse, l’elenco in ordine di punteggio finale dei vincitori/idonei non assunti con i relativi dati anagrafici ed i relativi recapiti (indirizzo di residenza, recapito telefonico, posta elettronica e/o pec), nonché di specificare se sono pendenti o meno ricorsi avverso la procedura di concorso all’esito della quale è stata approvata la graduatoria di che trattasi.Si invita, pertanto, a riscontrare la presente,entro giovedì 30 novembre,all’indirizzo pec: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it.Il mancato riscontro alla presente nota nel termine suddetto sarà considerato quale inesistenza di graduatorie e/o mancato assenso all’utilizzo delle stesse.Si invitano, altresì,codesti Spettabili Enti alla relativa pubblicazione all’albo pretorio on line con preghiera di massima diffusione.Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. Alberobello, 13.11.2020.