Chiavari: oggi 14 nuovi positivi e 12 guarnigioni

Il bilancio del covid a Chiavari resta pesante per quanto oggi la differenza tra nuovi casi (14) e guarigioni (12) è tutto sommato consolante. Il sindaco Marco Di Capua spiega: “Abbiamo avuto 14 nuove persone positive al virus (11 a domicilio e 3 in ospedale) e 12 guarigioni (tutte a domicilio, 0 dimissioni da ospedale). I ricoverati in ospedale salgono dai 17 di ieri ai 20 di oggi. Pertanto, i positivi chiavaresi passano dai 321 di ieri ai 323 di oggi, di cui 20 sono ricoverati e 303 al loro domicilio”

Prosegue il sindaco: “Per evitare ulteriori restrizioni, è necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale e disposizioni governative, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani. Evitiamo comportamenti irresponsabili che incidono pesantemente anche sui bilanci delle famiglie in un periodo di crisi economica”.

In basso la tabella odierna