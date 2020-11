di Giuseppe Valle

È stato collocato in piazza Roma un grande pacco natalizio, dorato, con un gran fiocco rosso…

È certo di buon auspicio, ma sicuramente tutti vedendolo si domandano cosa possiamo aspettarci da questo Natale in pandemia. In molti auspicano che sia più santo degli altri anni, che ci aiuti a cambiare radicalmente le nostre abitudi, come frutto di una riflessione seria, duratura e proficua.

Che quel pacco sia pieno di generosità, altruismo, comprensione…in una parola: bontà.