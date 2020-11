Camogli: report sugli alberi e taglio di quelli malati

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Camogli ha avviato un’importante attività ricognitiva finalizzata ad ottenere un report sulle condizioni di salute e sullo stato di sicurezza delle principali alberature del territorio.

Ad occuparsi di tale attività è il Dottor Carlo Vinciguerra, agronomo di Genova, supportato dall’architetto Maurizio Canessa, per l’attività in capo al Comune, e dai giardinieri comunali Marco Miduri e Luca Neologo, per la parte operativa.

Fra gli alberi che saranno oggetto di monitoraggio vi sono i filari di platani localizzati lungo Via Cuneo, Via Bettolo e Corso Mazzini. Saranno controllate anche le alberature site in piazza Schiaffino ed i pini domestici di Via Molfino.

Le verifiche, già in corso, attuate anche attraverso specifiche analisi strumentali e tomografie,hanno individuato una serie di alberi in cattivo stato di salute e potenzialmente pericolosi, per i quali si è reso necessario l’abbattimento urgente. Fra questi, due pini in Via Molfino, il pioppo in piazza Matteotti, ed alcuni platani nel centro cittadino.

A seguito di questi abbattimenti urgenti, motivati da esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità, verrà avviato un progetto di ricostituzione del verde, finalizzato ad individuare e ripiantumare i tipi di alberature maggiorente adatti a ricomporre il quadro vegetazionale modificato