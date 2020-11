Camogli: bando per contributi integrativi al reddito

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Camogli emana un bando per l’erogazione di contributi straordinari riservati ai nuclei residenti nel Comune di Camogli che si trovano in situazione di disagio economico e/o in condizione di

vulnerabilità riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per poter beneficiare del contributo, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere residenza anagrafica nel Comune di Camogli con decorrenza non oltre la data del 31 gennaio 2020. Per i nuclei che hanno preso la residenza dopo tale data e che si trovano in difficoltà possono rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune per una valutazione della situazione socio-economica.

b) possedere un reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad € 28.000,00 riferito all’anno 2019 e aver subito nel 2020 una riduzione non inferiore al 33% del reddito complessivo del nucleo familiare rispetto all’anno precedente a seguito dei provvedimenti in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale riduzione può essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente di qualsiasi tipologia contrattuale (licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, naspi, ecc),

sia a redditi da lavoro autonomo con particolare riferimento alle categorie ATECO, la cui attività è stata sospesa a seguito dei richiamati provvedimenti o da liberi professionisti.

l contributo erogabile al nucleo familiare richiedente è pari a quanto di seguito indicato:

– un solo componente del nucleo familiare € 250,00;

– € 50,00 in più per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare;

– € 70,00 per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare.

Il contributo massimo erogabile è di € 600,00.

I moduli potranno essere reperiti:

– sul sito internet del Comune di Camogli: www.comune.camogli.ge.it

– atrio del Comune di Camogli sito in Via XX Settembre n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La domanda dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 del 30 novembre 2020 con le seguenti modalità:

• a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo comune.camogli@halleypec.it;

• a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.camogli.ge.it

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda e/o della consegna e per maggiori chiarimenti, telefonare ai numeri: 0185- 729065, 0185-729031, 0185 – 729097 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Info e dettagli alla pagina https://www.comune.camogli.ge.it/c010007/zf/index.php/serviziaggiuntivi/ index/index/idtesto/20517