Tra gli stalli del posteggio in zona Sala polivalente-Arcaplanet ad Avegno, sono stati sistemati degli alberelli che oltre essere condannati a restare esili per tutta la vita, sono il logico bersaglio di chi posteggia. Per altro che gli alberelli venissero abbattuti era facilmente prevedibile. La stradina che costeggia a valle il nuovo edificio, è protetta da una ringhiera che andrebbe almeno riparata in quanto pericolosissima per i bambini.