Una giovane escursionista dispersa a Villa Ginestra, la zona a levante di Sestri, in prossima a Punta Manara. Smarrita la strada, la ragazza sarebbe finita in una zona molto scoscesa. I Vigili del fuoco di Chiavari e il Soccorso alpino stanno rilevando grazie al telefonino la sua posizione per raggiungerla e portarla al sicuro.