Sestri: da venerdì 44 nuovi positivi; un decesso

da Facebook Valentina Ghio

Torno ad aggiornarvi sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante.

Vi ricordo che l’aggiornamento del lunedì raggruppa i dati di due giorni che Asl non invia nel fine settimana.

Abbiamo 155 persone positive in isolamento domiciliare, 44 sono nuovi contagi e 25 persone sono guarite. 15 le persone residenti ricoverate nel reparto Covid-19 del nostro ospedale.

Dobbiamo purtroppo comunicare anche un decesso alla residenza protetta Le due palme. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore.

Nella grafica l’evoluzione da venerdì 13 a oggi