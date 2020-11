‘Santa’: on line la cerimonia conclusiva del Premio “Franco Delpino”

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Come accaduto un mese fa, anche la seconda parte della cerimonia del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” 2020, giunto alla 43ª edizione, si è conclusa con una “premiazione virtuale” postata su Facebook e su YouTube.

In base alle normative anti-Covid, l’evento non si è svolto con la presenza del pubblico e neppure dal Salone degli Stucchi di Villa Durazzo, ma è stato trasmesso in rete, dall’esterno della Città e dalla sede della “Tigulliana” di Santa Margherita Ligure. Il video è già stato visualizzato da centinaia di persone in tutta Italia.

La Commissione Giudicatrice della competizione letteraria, dopo un lungo e approfondito esame delle opere pervenute da parte di 918 partecipanti da tutta Italia, ha infatti terminato l’esame anche della seconda parte del materiale pervenuto e ha deliberato di assegnare, per ciascuna delle sezioni restanti, quattro categorie di riconoscimenti: primi premi, premi speciali, menzioni d’onore e segnalazioni di merito.

Ecco i vincitori dei primi premi. Per la sezione poesia la palma della vittoria tocca a Lucia Lo Bianco di Palermo; per la sezione “Vivere il mare” a Rita Maria Lorusso di Foggia (per la poesia) e a Claudia Morzenti di Genova per la narrativa; per il libro edito “giallo, avventura e noir” a Gennaro Maria Guaccio di Napoli; per il libro edito di narrativa a Roberto Mosca e Denise Mazzeo di Nerviano (MI).

Si aggiudicano Premi Speciali nelle varie discipline: Marisa Bressanin Loi di Roma, Teresa Ferrari Ampollini di Parma, Camilla Ferroni di Camogli (GE), Elisabetta Violani di Genova, Ugo Colla di Ferrara e Marta Vincenzi di Genova.

Saranno assegnati riconoscimenti anche ai liguri: Elena Gianasso, Mariapaola Giannelli e Maurizio Manfredi di Savona, a Fabio Giudice, Gianna Neri, Gisella Ruzzu, Antonella Santoro, Anna Luisa Sciutto e Federica Storace di Genova; ad Alessandro Bonino di Rapallo; a Grazia Olivari di Recco (GE); a Stefano Quarantelli di Camogli (GE), ad Aldo Guerrieri di La Spezia e a Simona Bianchera di Chiavari.