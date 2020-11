Recco “Rifacimento segnaletica e maggior sicurezza”

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Conclusi i lavori di rifacimento della segnaletica stradale a Recco. Strisce di margine e di mezzeria, attraversamenti pedonali, stalli di sosta, stop e precedenze, sono stati del tutto rinnovati in Largo dei Mille, dove erano stati coperti dalla recente asfaltatura. In via Milano è stata integrata la segnaletica verticale con la sistemazione del cartello stradale di senso unico e l’inserimento di più frecce di indicazione del senso di marcia, inoltre è stato ribattuto l’attraversamento pedonale all’altezza della scalinata dell’ospedale .

“Sicurezza stradale per pedoni e automobilisti significa anche chiarezza nella segnaletica – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega – stiamo rimettendo a nuovo la segnaletica orizzontale e intervenendo sulle situazione più critiche, anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini”