Recco: “La sicurezza sismica e statica del municipio”

Da “Immaginarecco” e dai suoi consiglieri Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo

In data 20 ottobre abbiamo presentato due interpellanze all’Amministrazione di Recco relative alla sicurezza sismica e statica del Municipio, delle scuole e degli altri edifici rilevanti della nostra Città.

Tali interpellanze sono consultabili al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/11qaUuy3-YphGVdSkeWpR44b86ghYsLaC?usp=sharing

Questa azione consigliare deriva dalla preoccupazione dello stato strutturale del Palazzo comunale e dell’assenza del Piano sismico a Recco e dell’aggiornamento non ancora realizzato del Piano della Protezione Civile. Delle numerose documentazioni richieste nove mesi fa ci sono state fornite infatti solo due relazioni sul Municipio in cui nella relazione del 25 ottobre 2018 sottoscritta dall’Ingegnere incaricato si legge che “dalle risultanze emerse fino ad ora, dalle prove e dai calcoli statici svolti, il Palazzo “non è in grado di resistere a sismi anche di lieve entità”.

Prima di spendere soldi per rifare la facciata del Palazzo Comunale saranno stati risolti i problemi strutturali di tenuta sismica evidenziati nella relazione del 2018?

Ma domandiamo anche all’Amministrazione se a seguito di indagini tutte le scuole, le rimesse della protezione civile, la biblioteca e la rete di collegamento possono ritenersi sicure dal punto di vista statico e sismico e anche in caso di emergenza idrogeologica (problema sempre più grave degli ultimi anni). E quali interventi sono stati realizzati o programmati per la messa in sicurezza.