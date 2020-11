Rapallo: tamponi all’ospedale, grazie alla Marina

Dall’ufficio stampa di Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

Asl4 prosegue nel percorso di ampliamento dell’offerta di prestazioni “tampone” grazie alla collaborazione del Ministero della Difesa con l’Operazione Igea. Da oggi nel Tigullio, presso l’Ospedale di Rapallo personale medico ed infermieristico della Marina Militare, collaborerà alla gestione del Drive Through di Rapallo in Via San Pietro 8, ingresso Ospedale Nostra Signora di Montallegro.

Il Direttore Generale ringrazia la Marina Militare per la preziosa collaborazione che consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta complessiva di tali prestazioni nell’ambito del territorio aziendale.