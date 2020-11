Rapallo: “Ospedale, portiamo il dibattito in Consiglio”

Dal MoVimento 5 Stelle Rapallo riceviamo e pubblichiamo

“Svelato una volta per tutte il vero volto della politica sanitaria dell’attuale Giunta regionale: è stata approvata nei giorni scorsi una delibera che di

fatto dà il via alla privatizzazione di una buona porzione dell’ospedale “Nostra Signora di Montallegro” di Rapallo: il secondo piano sarà dunque assegnato a un partner privato”, dichiara la consigliera M5S Isabella De Benedetti.

“Questa possibilità però, peraltro non nuova come avevamo avuto modo di denunciare nei mesi scorsi, non è mai stata dibattuta in un Consiglio comunale. In merito, l’amministrazione inoltre non ha mai sostenuto un confronto in altre sedi, nonostante la privatizzazione riguardi direttamente la cittadinanza”.

“Come M5S siamo sempre stati contrari alla possibilità di consegnare ai privati una parte del nostro ospedale e per ovvi motivi. Con l’emergenza sanitaria in corso, va rafforzata la Sanità pubblica e non certo ridotti i post letto a favore del privato. E poi, non dimentichiamo che l’ospedale di Rapallo è stato costruito anche grazie ai lasciti delle famiglie rapallesi

oltre che con le tasse dei cittadini. Anziché continuare ostinatamente su questa strada, proviamo, come già chiesto da tempo anche dal nostro portavoce in Regione Fabio Tosi, a potenziare i servizi del nosocomio: portare il punto di primo intervento in funzione per 12 ore; e garantire l’operatività continua di tutti i reparti e ambulatori, senza interruzioni”.

“Crediamo, e per questo abbiamo depositato un’interpellanza dedicata, che

l’amministrazione comunale debba ora illustrare alla città qual è la sua posizione in merito alla privatizzazione del nostro ospedale”, conclude De Benedetti.