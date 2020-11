Rapallo: “Ospedale nessun posto covid vi è stato allestito”

Dal Movimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo

“Oggi pomeriggio, ho fatto un sopralluogo all’ospedale di Rapallo per verificare come l’Asl4 si stia adoperando per ospitare i malati Covid. Nei giorni scorsi, stando alle loro comunicazioni, tanto l’assessore competente quanto la direzione sanitaria avevano garantito che il nosocomio di Rapallo avrebbe allestito dei posti letto dedicati ai pazienti affetti da coronavirus. Tuttavia, dopo il sopralluogo, ho potuto constatare che è ancora tutto fermo. La certezza poi è arrivata anche parlando con alcuni operatori sanitari, per i quali questi lavori non ci sono. Girando per l’ospedale in effetti non li ho visti nemmeno io. Anche nella famosa ala del secondo piano che oggi, esattamente come nelle ispezioni della passata legislatura, continua a essere inutilizzata. Forse perché conviene tenerla libera in attesa che entrino i privati?”, dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi.