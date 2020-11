Rapallo: “Ospedale, i sindaci del Golfo Paradiso dicano la loro”

Dallo staff Comunicazione del Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

La Giunta regionale ha adottato una deliberazione con la quale autorizza la Asl 4 a esperire una procedura ad evidenza pubblica per assegnare ai privati la gestione di 53 posti letto (su un totale di 120) dell’Ospedale Nostra Signora di Montallegro ubicato nel comune di Rapallo.

L’intenzione dichiarata dal governatore Giovanni Toti sarebbe quella di sviluppare la cardiochirurgia e l’ortopedia (per interventi protesici alle grandi articolazioni) affidate alla gestione di un soggetto privato sia pure in regime di convenzione.

La realtà è questa: un intero piano del nosocomio di Rapallo verrà consegnato nelle mani di un imprenditore privato, dopo che per la sua realizzazione sono stati spesi denari pubblici.

Siamo da sempre convinti di come la sanità pubblica, se sostenuta da congrui investimenti e da un solida volontà politica, sappia erogare prestazioni ad alta specialità e senza una disparità di costi rispetto a quelli generati da una gestione affidata ai privati.

Anzi.

La drammatica esperienza che il nostro Paese sta vivendo ha messo in evidenza come il progressivo depauperamento della sanità pubblica per favorire l’ingresso dei privati, abbia dato vita ad un modello di gestione che non è in grado di produrre i risultati richiesti, tanto più quando risulta sottoposto a uno stress continuativo e di straordinarie proporzioni.

Quella adottata dalla Giunta Toti è una scelta scellerata e per la quale chiediamo un doveroso ripensamento.

La grave emergenza sanitaria tutt’ora in corso impone anche in Liguria il reperimento urgente di spazi adeguati e una disponibilità di posti letto maggiore rispetto a quella esistente.

Riteniamo sia del tutto priva di logica la volontà di rinunciare all’utilizzo di spazi di sanità pubblica nel mentre si programma l’allestimento di ospedali da campo e “covid- hotel”.

Non solo: saggezza e rispetto dei cittadini vuol dire concentrare sforzi e impegno per il drammatico momento presente. Questo urge. Rispetto è ancora che vengano spiegate ai cittadini le ragioni di una simile scelta che, lo ripetiamo, noi riteniamo scellerata.

La conferenza dei sindaci dell’Asl 4 farà sentire la propria voce.

Crediamo che altrettanto debbano fare i sindaci di Recco, Avegno e Uscio a tutela dei legittimi interessi delle comunità che rappresentano.