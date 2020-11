Lettere/ “Rapallo merita un ospedale di prim’ordine”

Da Angelo Azzinari riceviamo e pubblichiamo





Mi chiamo Angelo Azzinari vivo a Rapallo, ho 68 anni e sono in pensione .Scrivo per sostenere con forza chi crede nella volontà di rendere attivo e completo il “nostro Ospedale”, affinché si raggiunga la certezza che in caso di necessità non si debba essere costretti ad essere sbattuti in altre strutture, causando pesantissimi disagi fisici e psicologici.

“Il Motallegro” ha tutto per essere arricchito e reso autosufficiente. Per noi cittadini di Rapallo deve diventare il “nostro Ospedale” Completo e di primordine, come si Legge sulla stampa locale di “levante news” .

Questa pandemia ha fatto capire con estrema chiarezza quanto sia essenziale avere strutture autosufficienti, competitive e di eccellenza..

Tutto questo oggi è possibile grazie alla sensibilizzazione di tutta l Europa.

Il “nostro Ospedale” deve diventare un esempio Nazionale altro che le politiche assurde di abbandono e delocalizzazione. Lotterò perché questo mio pensiero diventi realtà e spero che questa mia venga protocollata e messa agli atti affinché ne evidenzi l’estremo interesse. La concretizzazione di questa mia e nostra richiesta diventerà un obbiettivo per i cittadini di Rapallo.