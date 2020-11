Flash mob a difesa di imprese e partita Iva

Dall’ufficio stampa di Fratelli d’Italia Liguria riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina si è tenuto un flash mob di Fratelli d’Italia presso largo Eros Lanfranco alla presenza del commissario cittadino Antonio Oppicelli, l’assessore della Regione Liguria Simona Ferro, il consigliere e capogruppo in consiglio regionale Stefano Balleari, il capogruppo a Palazzo Tursi Alberto Campanella con i consiglieri di maggioranza Valeriano Vacalebre, Franco De Benedictis, il consigliere delegato Sergio Gambino e con i rappresentanti dei Municipi, l’assessore Anna Palmieri, Cinzia Massa, Rita Bellomo, Tommaso Pinazzi e Antonella Benvenuti insieme a dirigenti di Fratelli d’Italia locali.

Oggi, 16 novembre, infatti ricorre la scadenza dei versamenti iva e dei contributi inps e inail per troppi italiani ingiustamente dimenticati dal Governo nonostante l’oggettivo calo del fatturato. Il Governo insiste nella carneficina di imprese e partite Iva in difficoltà e per questo Fratelli d’Italia protesta portando la voce di migliaia di imprese e partite iva che oggi si trovano a fronteggiare crisi e tasse. Oggi nessuno che ha avuto delle perdite si sarebbe dovuto trovare nella situazione di pagare un euro.

Fdi rilancia quindi la proposta dell’unificazione degli anni fiscali 2019-2020 e lo spostamento di ogni scadenza e con la possibilità di compensare gli utili del 2019 con le perdite del 2020; una misura da applicare non per codici ateco ma sulla base dell’effettivo calo di fatturato.

Non lasciamo soli ­­migliaia di lavoratori e attività oggi in difficoltà a causa delle restrizioni da covid 19. Per noi non sono codici ma persone, famiglie che ogni giorno si sacrificano per l’Italia e che contribuiscono alla crescita economica del nostro territorio, che meritano sostegno e risposte.­