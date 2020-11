Cogorno: sostegno alle locazioni, come presentare la domanda

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Dal 3 novembre 2020 al 2 dicembre 2020, i residenti del Comune di Cogorno possono presentare la domanda per ottenere i contributi per il sostegno alle locazioni residenziali private “Bando 2020 – Affitti Annualità 2019”, secondo quanto disposto dal bando stesso e dalla vigente normativa in materia. Il bando per il sostegno alle locazioni è destinato alle persone in difficoltà economica, ed è relativo all’anno 2019.

Per partecipare, l’ammontare del canone di locazione relativo all’anno 2019 non deve superare i 7.800,00 Euro, mentre il valore dell’ISEE del nucleo famigliare non deve superare i 16.700,00 Euro.

La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente gli appositi modelli, reperibili sul sito web del Comune di Cogorno ( www.comune.cogorno.ge.it ).

La domanda deve essere inviata:

– Solo dietro appuntamento telefonico Ufficio Servizi Sociali al 0185-385761/385762;

– Inviata a mezzo raccomandata A/R, al seguente recapito: Comune di Cogorno – Piazza Aldo Moro n.1-C.A.P. 16030- Cogorno (Ge), con allegati i sotto indicati documenti

La domanda compilata deve essere corredata da:

– Fotocopia di documento di identità in corso di validità;

– dichiarazione socioeconomica (I.S.E.E) 2020;

– copia del contratto di locazione e delle relative ricevute di pagamento relative all’anno 2019;

– Modello autocertificazione Allegato 3.



Il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda di contributo, per partecipare al bando è fissato entro, e non oltre, le ore 12:00 del 2 Dicembre 2020. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali di Cogorno al numero 0185/385761 – 385762 – 385763.