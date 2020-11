Chiavari: “L’emegenza covid e l’ospedale di Rapallo”

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo Pd in Consiglio regionale, riceviamo e pubblichiamo

da questa settimana siamo in zona arancione, con ulteriori limitazioni e regole che siamo chiamati a seguire. Nel report di venerdì scorso la Liguria è rimasta classificata nella stessa zona, per via, principalmente, della grande pressione sulla rete ospedaliera, sia le terapie intensive che i posti letto di media complessità. In un quadro di complessivo peggioramento di molte regioni, anche confinanti, segno che, al di là dell’ottimismo di molte dichiarazioni che sostenevano il nostro ritorno alla zona “gialla”, il quadro è ancora di particolare gravità.

Ed era questo il motivo per cui abbiamo chiesto, come opposizioni, di dedicare questa settimana ad una discussione non solo sulle “linee di mandato” della nuova Giunta Toti, come da ritualità di insediamento, dopo la nomina degli assessori, ma ad un Consiglio Regionale Straordinario sull’emergenza sanitaria. Discussione che si è svolta in due parti.

Le linee di mandato della giunta Toti e il valzer assessori

Martedì scorso si è svolto il primo round del consiglio regionale, quello destinato alla discussione sulla giunta e sul suo programma.

Sono tre i punti fondamentali che su cui vorrei soffermarmi:

Le dimissioni di 5 Consiglieri di maggioranza appena nominati assessori. Come avevo già avuto modo di esprimere, tutta l’opposizione ha votato contro questa spreco di risorse regionali, che in momento del genere potevano essere stanziate per motivi ben più urgenti.

Il presidente Toti ha descritto le linee programmatiche del suo mandato. Vi lascio qui il mio intervento completo nel quale ho voluto sottolineare alcune mancanze davvero preoccupanti: Non una parola sul Recovery Fund o sul Next Generation EU. Non una parola su quelle grandi emergenze liguri che il Covid ha acuito: l’emergenza generazionale che vede sempre più le nuove generazioni prive del diritto di rimanere nella nostra terra, l’emergenza sociale che vede chi è povero a diventare sempre più povero. Mancano quindi i quattro grandi perni su cui un programma di governo in quest’epoca si sarebbe dovuto basare: il sostegno al sistema sanitario; la digitalizzazione dei servizi per renderli usufruibili ovunque e per tutti; la riconversione verde dell’economia; la lotta alle diseguaglianze.

L’ostruzionismo della maggioranza: erano quasi le 19, e il Consiglio sarebbe dovuto concludersi alle 18, e a causa di un inutile ed imbarazzante ostruzionismo da parte dei Consiglieri della maggioranza non siamo riusciti a completare i lavori e la discussione inerente alle proposte delle opposizioni sull’importante tema della gestione sanitaria da parte di Regione Liguria, che abbiamo rinviato a venerdì.

Il Consiglio straordinario sulla sanità

Venerdì quindi si è tenuto il Consiglio Straordinario sulla Sanità vero e proprio, quello che noi opposizioni avevamo chiesto di convocare con estrema urgenza perché convinti che solo uniti, e quindi ben consci della situazione in cui ci troviamo, potevamo davvero portare sul tavolo della Giunta delle proposte che potessero essere approvate, per il bene della gestione sanitaria nella nostra regione.

Sono stati votati all’unanimità 12 dei nostri ordini del giorno: due tavoli regionali di confronto, uno politico con il coinvolgimento delle istituzioni ad ogni livello e il secondo più specifico sul tema degli anziani, delle solitudini e delle fragilità; la possibilità di effettuare i test sierologici nelle farmacie convenzionate; l’aumento del personale delle croci e delle pubbliche assistenze grazie alla misura 6 di Garanzia Giovani; gli interventi sul trasporto pubblico locale attraverso l’utilizzo di bus privati e turistici per il mantenimento dell’obiettivo di capienza inferiore al 50% e gli incentivi per lo smart working; nuove assunzioni e stabilizzazioni del personale medico, infermieristico e sanitario; il rafforzamento del tracciamento e della raccolta dei dati; un Fondo Ristori regionale, per le categorie più colpite, che integri le misure nazionali.

Un impegno, quello del Consiglio Regionale, che vogliamo al più presto sia messo in campo, e per il cui rispetto ci attiveremo sin da subito.

A margine dello stesso consiglio, la mattina, come capigruppo abbiamo ricevuto i lavoratori e le lavoratrici dei servizi di appalto per le pulizie e la sanificazione in sciopero per i mancati rinnovi contrattuali: un settore che durante il periodo della pandemia è diventato sempre più strategico ma che non ha mai avuto il giusto riconoscimento, nessun aumento salariale e nessun tipo di garanzia per il futuro. Con un voto unanime del Consiglio Regionale abbiamo chiesto l’immediata attivazione nei confronti del Governo perché intervenga sulle organizzazioni datoriali per chiedere il rispetto dei rinnovi contrattuali.

E, secondo passaggio, vogliamo operare perchè si verifichino anche in Liguria, negli appalti della Pubblica Amministrazione e non solo, il rispetto delle condizioni di sicurezza, di protezione e di dotazioni di DPI al personale delle pulizie.

Continueremo a tenere monitorata la situazione e vi terrò informati.

Ex Ilva e Autostrade, due questioni nazionali

Durante la settimana sono accaduti due fatti di grande rilevanza.

Il primo riguarda i lavoratori di Arcelor Mittal, e le manifestazioni nate in merito alla risposta dell’azienda alle proteste dei sindacati dopo il licenziamento di tre lavoratori. Dopo il corteo c’è stato l’accordo in Prefettura tra azienda e sindacati, con il ritiro delle 250 lettere di sospensione dei lavoratori emesse dall’azienda e il congelamento dei licenziamenti. Nelle stesse ore, il Governo ha annunciato la convocazione di un primo tavolo con i sindacati, che si è tenuto venerdì scorso, con al centro la discussione sul ruolo dello Stato nella trattativa e le prospettive di sviluppo nei vari stabilimenti del Paese, in cui Genova deve avere un ruolo centrale.

Il secondo riguarda l’arresto dell’ex Amministratore delegato di Autostrade, Castellucci, in merito alle mancate manutenzioni sulla rete autostradale, a partire dalle barriere fonoassorbenti. Una vicenda che si aggiunge a quella tragica legata al crollo del Ponte Morandi.

In tutto ciò, i dialoghi – emersi nell’indagine e riportati dalla stampa – tra il Presidente della Regione Liguria Toti e l’Ad di Autostrade Castellucci in merito all’ipotesi di acquisto di Carige da parte di Atlantia, pochi mesi dopo il crollo del Morandi, rappresentano un’offesa per i liguri.

Ma oltre al giudizio etico, fanno emergere fatti politici gravi su cui chiediamo che venga fatta chiarezza in Consiglio Regionale.

Mentre la struttura commissariale del Governo ricostruiva il ponte, Toti si rendeva disponibile a farsi “facilitatore” con Castellucci, amministratore delegato del concessionario delle autostrade liguri.

I cittadini possono essere sicuri che in questi due anni la Regione abbia svolto in modo accurato le sue funzioni di controllo sulla qualità delle manutenzioni e dell’esercizio delle infrastrutture liguri mentre il Presidente con disinvoltura dialogava su Carige?

Di questo pensiamo sia necessario che Toti dia spiegazione ai liguri, con una informativa in Consiglio Regionale e riteniamo che le risultanze delle inchieste su ASPI emersi in queste esigano che lo Stato non esiti oltre e chiuda definitivamente questa pagina.

La privatizzazione nascosta dell’ospedale di Rapallo ed emergenza covid

Nel frattempo nel Tigullio, sul tema emergenza sanitaria ci troviamo di fronte a due questioni, che riguardano la risposta alla pandemia e la pressione sulla rete ospedaliera.

In questo momento serve mettere in campo ogni tipo di soluzione che possa aiutare la comunità, soprattutto il sistema sanitario, a sostenere il grande peso che sta subendo. Per i malati a bassa intensità e per chi non potrebbe garantire la sicurezza ai suoi famigliari e conviventi, potrebbe essere messe in campo due soluzioni che erano già state prese in considerazioni, risultando soluzioni vincenti, durante la prima ondata nella primavera scorsa: riutilizzare i posti letto presso la Caserma di Caperana e i Covid Hotel, strutture ricettive riconvertite ad hoc.

Mentre si è alla ricerca di nuovi spazi e posti letto, invece, la Giunta Toti, di nascosto, ha dato il via libera al progetto di privatizzazione di un piano dell’Ospedale di Rapallo. Si tratta di 53 posti letto, destinati o alla cardiochirurgia o ad ortopedia, che finiranno al migliore offerente, attraverso un bando di gara europeo. Cinquantatre posti che speravamo venissero urgentemente usati per la gestione della pandemia, ma che Toti preferisce in futuro privatizzare.

La scelta di cedere spazi della sanità pubblica ai privati sarebbe già sbagliata in tempi normali, ma lo è ancora di più adesso, visto che in tutta la Liguria scarseggiano i posti letto negli ospedali e, come accade al San Martino, si montano le tenda da campo, oppure si spostano i malati di Covid nelle Rsa o ancora si pensa ad aprire un ospedale alla Fiera di Genova.

Abbiamo chiesto alla Giunta regionale di fare marcia indietro e fermare quest’operazione, fatta peraltro, senza alcun confronto e coinvolgimento con il territorio del Tigullio.

