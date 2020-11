Camogli: covid, 6 nuovi casi e 9 guariti; i positivi restano 25

Da Facebook Francesco Olivari

Dal report odierno di Asl3 emergono 6 nuovi casi di positività al Covid19 e 9 persone guarite.

Sono quindi attualmente 25 le persone positive.

Domani sarà pubblicato sul sito del Comune un bando per la richiesta di contributi destinato a residenti che si trovino in situazione di disagio economico e/o in condizione di vulnerabilità riconducibile alla emergenza sanitaria da Covid-19. La domanda potrà essere presentata entro il 30.11.2020. Importo del bando € 100.000,00 circa.

Ricordo inoltre che sono già attivi il bando per il sostengo alle locazioni (€ 12171,1, scadenza 30.11.2020) e quello per le riduzioni per servizio refezione e traporto scolastico (scadenza 07.12.2020).

E’ stato nuovamente attivato il servizio di consegna farmaci a domicilio per le cosiddette fasce fragili e per le persone prive di rete famigliare che siano in isolamento domiciliare. Tutti i dettagli sul sito e sulla pagina Fb del Comune di Camogli.

A inizio dicembre uscirà infine il bando per i dispositivi elettronici a favore degli studenti della scuola secondaria (€ 15.000,00, scadenza 15.12.2020).