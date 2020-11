Anci: i nuovi consiglieri dopo le elezioni di settembre

Dall’ufficio stampa di Anci Liguria riceviamo e pubblichiamo

Le ultime elezioni amministrative hanno dato qualche piccola scossa a livello territoriale ai comuni liguri e, conseguentemente, anche alle rappresentanze locali negli organi di Anci Liguria.

L’Ufficio di Presidenza ha dunque provveduto a deliberare nuove nomine per riportare al plenum gli organi dell’Associazione, come previsto dallo Statuto.

Nella fattispecie, sono stati nominati quattro nuovi componenti, che vanno a rimpiazzare altrettanti amministratori liguri “decaduti” poiché non si sono ricandidati alle elezioni amministrative 2020.

“In questa circostanza – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – l’Ufficio di Presidenza, dopo avere adeguatamente ricordato il nostro caro Sindaco Enrico Piccardo, coordinatore dei piccoli comuni liguri, ha provveduto a nominare i nuovi amministratori negli organi dell’Associazione in sostituzione di coloro che sono decaduti in seguito alle ultime elezioni comunali e regionali. Su proposta del presidente Bucci, tutti i componenti del supremo organo di Anci Liguria si sono espressi unanimemente a favore dei neo nominati”, conclude Vinai.

Di seguito le nomine.

Consiglio direttivo. Nuovo componente è Giovanni Ghiglielmone, consigliere comunale a Framura (Sp), che subentra a Nadia Anselmo del comune di Levanto (Sp).

Commissione Urbanistica. Il nuovo coordinatore è Sergio Cortesia, vicesindaco di Arenzano (Ge), in passato responsabile dello Sportello Unico per le imprese del comune di Genova. Cortesia succede ad Andrea Martinuzzi, ex vicesindaco del comune di Casella (Ge).

Anci Giovane. New entries sono Davide Manerba Lombardo, assessore a Recco (Ge), che subentra ad Andrea Cacciavillani, ex consigliere a Torriglia (Ge), e Giuseppe Grisolia consigliere comunale ad Altare (Sv), che prende il posto di Guido Lugani, ex consigliere a Giusvalla (Sv), nel ruolo di coordinatore provinciale.

Tavolo tecnico Anci-Federparchi. Il sindaco di Camogli e coordinatore della commissione Parchi di Anci Liguria Francesco Olivari è stato nominato referente ligure del Tavolo nazionale di lavoro Anci con Federparchi, che si pone come obiettivi l’individuazione di temi di lavoro comune, attraverso iniziative pubbliche, approfondimenti tematici, momenti congiunti di analisi e studio, e la definizione di modalità operative attuative.