Sestri: “Fondi europei, le strane scelte della Regione”

Da Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

In questi anni i territori hanno dato vita ad esperienze di sostenibilità di grande rilievo e innovazione, tali da determinare buone pratiche ambientali. Il 25% degli investimenti pubblici viene realizzato dai Comuni che si confermano uno dei motori economici del nostro Paese e la dimensione istituzionale dove l’innovazione diventa pratica concreta.

Pertanto sono rimasta stupita dall’impostazione delle richieste di Regione Liguria al Governo su Recovery Fund Next Generation, verificando che manca totalmente un riferimento al territorio che amministro, nonostante comunicazioni circostanziate e puntuali a Regione, in cui abbiamo indicato interventi specifici e loro importi, come la messa in sicurezza della Diga di Portobello, interventi di mitigazione sui corso d’acqua piu a rischio come Ravino e Chiusa, via Monsignor Vattuone e Staffora e la messa in sicurezza del Torrente Petronio.

Si tratta di interventi significativi e necessari per la prevenzione e la cura del dissesto di un territorio ampio che riguarda tratti di costa e diversi ambiti di entroterra.

A questo punto la domanda sorge spontanea: possibile che nemmeno uno degli interventi di resilienza, indicati in modo specifico da un Comune del territorio sia considerato appropriato per l’inserimento nell’elenco ligure?

Un’altra riflessione mi sembra doverosa: i fondi in questione sono stati definiti dall’Unione Europea Next Generation, proprio perché’ devono porsi l’obiettivo di programmare il futuro, di sviluppare strategie di sviluppo per la Liguria di domani, in modo da poter arginare la fuga crescente dei nostri giovani in altri luoghi del Paese o all’estero, che e’ uno dei problemi piu’ urgenti a cui fare fronte nella nostra Regione.

Proprio per queste motivazioni ho fatto cenno nelle comunicazioni sul tema agli enti competenti, anche alla necessita di sviluppare con i territori proposte legate allo sviluppo digitale, alla smart mobility o a temi come il potenziamento del legame fra innovazione e istruzione necessari per dare un futuro alla nostra Regione. Ma, da quanto si apprende in questi giorni, si nota che le cifre allocate da Regione su questi temi sono decisamente limitate, per fare fronte ai progetti di sviluppo necessari per tutto il territorio della Liguria, dove ad esempio temi come l’estensione della banda larga sono rimasti al palo in diverse aree regionali, anche dove sono presenti attivita’ produttive che vedrebbero accrescere fortemente il proprio potenziale se sostenute in questa direzione.

I fondi Next Generation devono rappresentare non solo un elenco di progetti, ma anche una strategia correlata e attuabile per aumentare la coesione della nostra Regione fra centro e aree periferiche, per ridurre le disuguaglianze con chiare idee di sviluppo e sostenibilita’. Per fare questo occorre anche definire percorsi normativi di facilitazione e semplificazione vera e risorse con cui sostenere la realizzazione dei percorsi.

E’ un tema che per sviluppare tutto il suo potenziale di efficacia e diventare volano per la nostra Regione non mero elenco di punti, deve essere affrontato in modo puntuale con un tavolo permanente di confronto sostanziale con il territorio.