RASSEGNA STAMPA. Covid, crescono positivi e nuove povertà

Oggi, domenica 15 novembre, auguri ad Alberto. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: sprangare (chiudere con una o più spranghe; riparare oggetti di terraglia rotti, ricongiungendone i pezzi con punti di ferro). Proverbi: “Se il giovane non muore, il vecchio non campa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid economia: “Nuove povertà in forte aumento, cresce la domanda ai centri di aiuto”; “Dai Comuni misure speciali per sostenere chi è in affanno”; “Spesa scontata agli anziani, si parte”; “Sostegno per pagare gli affitti, in arrivo fondi dalla Regione”. Emergenza covid: crescono positivi e terapie intensive; in allestimento 70 posti letto covid a Rapallo”; “Rsa ‘Le Due Palme’, i Nas verificano documenti e registri”; “Lungomare meno affollati, il boom di contagi fa paura”. Recovery fund: le priorità del Levante (Commento. Un pugno di milioni per risolvere un mare di opere).

Sestri Levante: arriva il singolo di Angelo Minoli. Castiglione Chiavarese: precipita da muraglione, è gravissimo. Chiavari: lavori alla colmatina per spianare la ghiaia.

Rapallo: Taglio del nastro per Unieuro City. Rapallo: “Ai privati parte dell’ospedale”; “Scelta fatta senza confronto e nel momento sbagliato”.

Santo Stefano d’Aveto: morto Remo Focacci.