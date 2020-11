Rapallo: “Ospedale, altro scacco alla sanità pubblica”

Dalla segreteria del Partito Comunista Italiano – Federazione di Genova – riceviamo e pubblichiamo

Con la delibera della giunta regionale del 10 Novembre all’unanimità si è votato per l’ennesimo scempio.

L’ospedale di Rapallo anziché essere potenziato, specialmente in questo periodo per fronteggiare i danni della pandemia, viene “tagliato” per lasciare ancora una volta la vittoria ai profitti della privatizzazione.

Il secondo piano della struttura ospedaliera, oltre i 4000 metri quadrati, che poteva ospitare finora 53 posti letto, sarà dato in gestione ad aziende private.

Chiediamo, al Presidente della Giunta Regionale Giovanni Toti, al Vicepresidente Alessandro Piano e agli altri 6 assessori deliberatori delle delucidazioni sull’attuazione di questo folle piano di vendita, specialmente in questo delicatissimo periodo di pandemia in cui i cittadini avrebbero bisogno di un sistema sanitario che sia pubblico, gratuito ed efficiente.