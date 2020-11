Rapallo: “Ortopedia, perché non la realizza la Regione?”

Da Luciano Port, già sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Leggo oggi sulla vostra testata un articolo del simpatico Domenico Cianci, consigliere regionale di Cambiamo, che in merito alla cessione di parte dell’ospedale di Rapallo dice:

“Inoltre, novità positiva e strategica, si dà l’opportunità di attivare, nella parte di Ospedale ad oggi non utilizzata o scarsamente utilizzata, una serie di ulteriori prestazioni erogate/erogabili alla cittadinanza in regime di convenzione.

Ciò consiste nella realizzazione di un nuovo polo di ortopedia per il trattamento ortesico (anche, ginocchia, spalle) e di moderna cardiochirurgia di eccellenza ai quali il cittadino potrà accedere ed usufruire dei servizi… “

La domanda, da cittadino e da politico che ha subito la chiusura dell’ospedale di Recco in virtù dell’apertura del nuovo e magnifico nosocomio di Rapallo è perché tutto ciò che prospetta Cianci non può essere realizzato dal pubblico?

Forse perché da sempre l’idea era quella di realizzare una clinica, in una gradevole città di mare, per cittadini lombardi che vivono nelle seconde case di Rapallo…

Proprio in momento come questo in cui si debbono quasi requisire alberghi per alloggiare malati dare un pezzo di ospedale, realizzato con soldi pubblici, ai privati è uno schiaffo ai cittadini compresi quelli che in buona fede si sono col voto recente consegnati incautamente ancora una volta nelle mani poco benevole di Giovanni Toti…