Monterosso: negozi cari, ok alla spesa fuori Comune

di Guido Ghersi



A Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, i prezzi nei vari negozi sono troppo alti rispetto alla media e i residenti si lamentano perchè, in base all’ultimo “Dpcm” (zona arancione) non possono recarsi nei supermercati della vicina Levanto, e hanno fatto presente tutto ciò alla Amministrazione comunale.

Così il sindaco, Emanuele Moggia, sensibile alle richieste dei residenti, ha preso carta e penna, e ha scritto al Prefetto, la dottoressa Maria Luisa Inversini, al fine di ottenere una deroga per i suoi residenti ed ottenere la possibilità di andare a fare la spesa fuori del territorio comunale.

Il sindaco Moggia ha così dichiarato in proposito: “Credo che questa sia una semplice e scontata istanza di giustizia sociale a tutela delle fasce più deboli. E’ mio dovere dare voce a quelle che sono le esigenze di prima necessità di tutti i monterossini e delle fasce sociali più fragili in modo particolare. E’ un doveroso gesto. Mi sorprende molto il risentimento dei commercianti locali”.