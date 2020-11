Lavagna: presenze positivi covid, sale il costo rifiuti

Il Comune di Lavagna è penalizzato dalla presenza di malati covid presso l’ospedale; accade certamente anche a Sestri Levante e accadrà anche a Rapallo quando verrà esaudito l’appello di chi auspica l’apertura di un reparto covid anche in quel nosocomio. Lavagna, tuttavia, ha una situazione finanziaria pesante ereditata dalle precedenti amministrazioni.

Il fatto è che al comune di Lavagna la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da malati covid (o da persone in quarantena) ha un costo alto: 498.556 euro.

Il servizio attraverso una ricerca Mepa, è stato affidato alla ditta “Eco Eridania spa” di Arenzano che già lo effettua in vari Comuni del Levante. Gli esborsi per il ritiro dei rifiuti speciali covid, non potranno essere addebitati agli utenti della città, ma pagati con le risorse speciali ricevute dallo Stato.