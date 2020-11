Camogli: da domani lavori tra San Rocco, Mortola e San Nicolò

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Da lunedì 16 novembre 2020 avranno inizio i lavori di consolidamento e bonifica del versante occidentale del promontorio di Portofino tra le località di San Rocco, Mortola e San Nicolò – 2° lotto

Dal 16/11/2020 al 29/11/2020

Impianto di cantiere con pulizia vegetazionale per successiva formazione di

percorso pedonale provvisionale nel tratto tra il Bar “dai Muagetti” e il bivio con Via San Nicolò. Tratto DE

Non vi sono restrizioni alla viabilità

Dal 30/11/2020 al 08/12/2020

Attività di spostamento dei sottoservizi interferenti con le lavorazioni tra il Bar “dai Muagetti” e il bivio con Via San Nicolò. Tratto DE

Attenzione: possibili restrizioni temporanee alla viabilità. Transito consentito sul percorso pedonale provvisionale (tratto blu)

Dal 09/12/2020 al 31/05/2021

Chiusura del tratto tra il Bar “dai Muagetti” e il bivio con Via San Nicolò. Tratto DE

Attenzione: transito consentito esclusivamente sul percorso pedonale provvisionale (tratto blu)

Dal 11/01/2021 al 28/02/2021

Chiusura del tratto tra la chiesa di San Rocco e il Bar “dai Muagetti”. Tratto BC

Attenzione: transito consentito esclusivamente sul percorso pedonale esistente Via Galletti (tratto verde)

Le tempistiche indicate potranno variare per imprevisti, condizioni meteo avverse e a causa dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria covid 19.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Lavori Pubblici Comune di Camogli tel. 0185/729034-729054 / Impresa Geotecnologie Srl tel. 335/8455846

Cronoprogramma cantiere