Biker 54enne caduto, soccorso complesso

Dal Soccorso alpino speleologico della Liguria riceviamo e pubblichiamo

Intervento complesso oggi pomeriggio per il Soccorso Alpino Liguria, assieme ai Vigili del Fuoco, per un biker che ad Ellera, frazione di Albissola, si è infortunato.

L’uomo, 54 anni, è caduto mentre era in sella alla propria bicicletta, riportando traumi alla zona sacrale e ad una gamba. Non riuscendo più a proseguire, ha telefonato alla moglie che a sua volta ha avvisato i soccorsi. L’intervento è stato più lungo del previsto.

A rallentare le operazioni di soccorso è stata la posizione dove si trovava il biker e cioè in una zona non facilmente accessibile e non vicinissima alla strada. I tecnici del Soccorso Alpino hanno dovuto trasportare sul luogo dove si trovava l’uomo tutto il materiale sanitario.

Qui l’infortunato è stato medicato e immobilizzato. Quindi è stato trasportato in barella fino all’ambulanza che lo ha trasportato, vigile e cosciente, all’ospedale di Savona.