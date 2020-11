‘Santa’. Premio Franco Delpino, domani la premiazione

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Domani, domenica 15 novembre (ore 10) la seconda parte della premiazione “virtuale”. La cerimonia conclusiva della 43ª edizione del Premio Letterario “Santa Margherita Ligure – Franco Delpino” 2020

Sarà anche questa volta, come un mese fa, una “premiazione virtuale” quella della seconda parte della cerimonia del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” 2020, giunto alla 43ª edizione.

In base alle normative anti-Covid, l’evento non si svolgerà con la presenza del pubblico, ma andrà in rete, sia su Facebook che sul canale YouTube, dall’esterno della Città e dalla sede della “Tigulliana” di Santa Margherita Ligure domenica mattina, 15 novembre, a partire dalle ore 10.

La Commissione Giudicatrice della competizione letteraria, dopo un lungo e approfondito esame delle opere pervenute da parte di 918 partecipanti da tutta Italia, ha terminato l’esame anche della seconda parte del materiale pervenuto da tutta Italia e ha deliberato di assegnare, per ciascuna delle sezioni restanti, quattro categorie di riconoscimenti: primi premi, premi speciali, menzioni d’onore e segnalazioni di merito.

Domani mattina saranno resi noti tutti i vincitori.