RASSEGNA STAMPA. Record di contagi, ieri sono stati 155

Oggi, sabato 14 novembre, auguri a Giocondo. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: morbo (malattia per lo più grave, contagiosa, epidemica; fetore). Proverbi: “Babbo e mamma non campano sempre”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “In un giorno 155 nuovi contagi, mai così tanti”; “Tamponi veloci, medici di famiglia operativi a giorni”; “Controlli serrati e dieci sanzioni”; “Boom di contagi nelle case di riposo”; “A Cogormo mascherine distribuite ai cittadini”; “Lettera dei sindaci all’Al 4 ‘Tempi lunghi e poca assistenza’”. Covid economia: “Zona arancione, negozi in crisi”; “A Lavagna parcheggi gratuiti e sostegno alle attività”.

Sestri Levante: mercato del riuso aperto, ma occorre prenotare. Sestri Levante: donne protagoniste, incontri con gli alunni. Sestri Levante: concessioni demaniali: il salasso finisce in Parlamento. Sestri Levante: rissa tra giovanissimi, chiuse le indagini. Casarza Ligure: sigilli a una carrozzeria. Chiavari: vaccinazioni influenzali, nuove scorte per i prenotati (in tutti i comuni). Chiavari: arrivano fondi per scongiurare sfratti (in tutti i comuni).

Rapallo: spiaggia degli Archi, parte la sistemazione.

Camogli: battelli, servizio ridotto.