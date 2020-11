Rapallo: porto abusivo d’arma, denunciato 33enne

Ieri pomeriggio, a Rapallo, un equipaggio della Radiomobile, nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio, sul lungomare, fermava per essere sottoposto a controllo un 33enne gravato da pregiudizi di polizia, abitante nel Comune. L’uomo, dopo essere stato identificato e perquisito è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di cm 20 e di una modica quantità di “eroina”, pertanto è stato deferito in stato di libertà per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” nonché segnalato all’U.T.G. quale assuntore di droghe.