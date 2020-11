Rapallo: ospedale, decisione calata dall’alto (3)

Bando europeo per assegnare il secondo piano dell’ospedale di Rapallo. La delibera assunta dalla Regione, senza neppure un parere consultivo dei Comuni interessati, probabilmente è maturata già nella precedente amministrazione. Non è facile per chi non conosce la “storia” dei luoghi assumere decisioni condivise; specie se si è convinti di essere infallibili. Non discutiamo di gestione pubblica o privata. A disturbare i cittadini sono le decisioni taciute e calate dall’alto.

Inoltre per evitare che l’ospedale di Rapallo sia sovradimensionato, bastava aprire ai Comuni della Asl-3 del Golfo Paradiso i cui pazienti vengono inviati negli ospedali genovesi con i pronto soccorso intasati. Per prestazioni relative ad analisi, medicazioni, terapia, vengono indirizzati a distanze di decine di chilometri come Voltri o Gallino; presidi irraggiungibili dai vecchi che, a parole, si vorrebbero tutelare. Gli ambulatori di Recco, infatti, non sempre sono disponibili come molti lettori testimoniano. (m.m.)