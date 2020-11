Rapallo: ospedale, bando di gara europeo, il 2° piano ai privati

Incredibile. La voce era nell’aria ma, come sui usa fare nei regimi, la decisione è stata presa senza consultare la città. Il secondo piano dell’ospedale di Rapallo verrà dato in gestione ai privati privati con una gara europea. La decisione è della Regione che in una delibera asserisce che “l’ospedale potrebbe risultare “sovradimensionato”, anche rispetto alle attuali possibilità gestionale dell’azienda e che detto “sovradimensionamento” costituisce al momento una criticità”. La decisione della Regione è stata pienamente condivisa da Alisa e Asl 4. E’ chiaro che ora sull’ospedale si scatenerà una battaglia: in gioco la credibilità di molti.



La direttrice dell’Asl 4 Bruna Rebagliati