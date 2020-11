Rapallo: ospedale ai privati, il silenzio del centrodestra (7)

Gara europea per assegnare il secondo piano dell’ospedale di Rapallo ai privati. Questa mattina, pubblicata la delibera della giunta regionale, avevamo sollecitato un parere, preferibilmente scritto, ad alcuni esponenti del centrodestra del Tigullio occidentale. Uno era in riunione e avrebbe richiamato alla fine; un altro aveva già un comunicato pronto e lo avrebbe inviato appena fosse stato condiviso con altri; un terzo e poi un quarto lo avrebbero inviato nel pomeriggio. Ci aspettavamo un comunicato congiunto, pieno di equilibrismi e con qualche citazione latina che non guasta mai. Alcuni degli interpellati tra l’altro non si erano mai espressi contro i privati in ospedale; altri avevano scritto comunicati contrari.

Dell’inserimento di due eccellenze nei locali inutilizzati del nosocomio rapallese si parla da anni; ricordiamo i Consigli straordinari monotematici in presenza prima dell’ex assessore Claudio Montaldo e poi di Sonia Viale. Ora che c’è una comunicazione ufficiale cade il silenzio. Certa politica evidentemente ha bisogno di tempi lunghi.

Si parla di un appuntamento con il governatore Toti che certamente non recederà di una virgola. Salta anche fuori il fatto che a Rapallo sono pronti 80 posti per il covid che non vengono attivati per mancanza di personale. (m.m.)

L’ospedale di Rapallo

E’ comunque